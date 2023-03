Unanimidade no Parlamento galego para reclamar ao Estado as competencias en ordenación pesqueira

O Parlamento da Galiza aprobou esta terza feira por unanimidade dos grupos unha iniciativa, a proposta do BNG, para que a Xunta reclame ao Goberno do Estado medidas que faciliten a regularización da frota e as competencias en ordenación pesqueira.

Trátase dunha proposición non de lei (PNL) debatida no seo da Comisión de Pesca e Marisqueo da Cámara galega e que, ademais do 'si' dos nacionalistas, contou co voto favorábel do PP e do PSdeG.

En concreto, a iniciativa ten tres puntos, un deles para demandar ao Goberno español "as competencias en materia de ordenación pesqueira que permitan, entre outras moitas actuacións, levar a cabo procesos destas características con coñecemento real da situación e condicións de traballo das embarcacións" con "maior eficacia e prontitude".

Esta mesma PNL tamén reclama ao Estado medidas que "faciliten a regularización definitiva" da frota para evitar "a expulsión de buques do mar de modo inminente".

“Ecoloxismo radical”

Por outra parte, tamén saíu adiante na Comisión de Pesca outra proposta do PP, que contou co voto favorábel do PSdeG e o 'non' do Bloque, para manifestar o desacordo do Parlamento galego co feito de que na Unión Europea (UE) "prevaleza unha visión ecoloxista radical" na regulación da actividade marítima.

A resolución desta PNL dos populares lamenta que a UE manteña esta postura "en detrimento de os intereses do sector pesqueiro e das comunidades costeiras".

Así, a iniciativa á vez que insta a Xunta a solicitar "expresamente" ao Grupo da Verdes/Alianza Libre Europea no Parlamento Europeo (ao que pertence a eurodeputada do BNG, Ana Miranda) que "rectifique" por "actuar sistematicamente en contra" da cadea mar-industria galega.

Continxente arancelario ao atún

Así mesmo, a terceira PNL aprobada -proposta polo PP, coa abstención do Bloque e o 'non' dos socialistas- solicita ao Goberno estatal que defenda perante a UE un continxente arancelario ao 0% entre 2024 e 2026 para importar até 55.000 toneladas de lombos de atún.

De igual modo, a proposta pide á Xunta que se dirixa aos eurodeputados de PP, PSOE e BNG para apoiar esta demanda na elaboración do novo regulamento europeo que establecerá os continxentes arancelarios de produtos do mar.