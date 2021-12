Decepción das entidades de defensa de galego, vasco, catalán, aragonés e asturiano coa Lei do audiovisual

A Lei Xeral de Comunicación Audiovisual segue a dar que falar. Unha ducia de entidades e colectivos que traballan polas linguas e a súa igualdade no Estado publican un comunicado conxunto no que consideran “claramente insuficientes os avances para as nosas linguas que se inclúen neste texto en relación aos textos feitos públicos anteriormente”. Polo tanto, apuntan, haberá que mellorar a fondo e moi significativamente o redactado da lei durante o seu trámite parlamentario.

Así, consideran que unha lexislación “xusta e democrática” ha de recoñecer, defender e promover a pluralidade lingüística e cultural do Estado español, e ha de contribuír “á rehabilitación e recuperación dos espazos até hoxe negados ás nosas linguas”.

Por isto estas entidades instan todas as forzas políticas e o Goberno español a que, durante o trámite nas Cortes Xerais, o texto da futura Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, inclúa como principio básico, o recoñecemento, defensa, garantía e promoción da pluralidade lingüística.

Unha pluralidade, explican, que se debería de concretar, cando menos, en dous ámbitos:

Primeiro, igualando contido e porcentaxes mínimas en todas as linguas do Estado en dobraxe, lexendaxe e audiodescricións. E segundo, igualando as obrigas de financiamento de producións audiovisuais nas diversas linguas do Estado, for para plataformas dixitais ou para canles televisivas.

“Lembramos que o audiovisual é un dos sectores onde máis evidente é a exclusión das linguas diferentes do español. Dos miles de títulos nos catálogos de plataformas audiovisuais como Netflix, HBO Max, Prime Video, Rakuten TV, Apple TV, Movistar+ ou Disney+, entre outros, só unha porcentaxe anecdótica no mellor dos casos, maioritariamente producións propias, está nas nosa linguas. Porén, a oferta dobrada ou lexendada en español é completa, mesmo en diferentes variedades, e dispomos de ducias de linguas no conxunto da oferta sen isto supor nengún problema”.

A información galega está na túa man! Subscríbete ao noso boletín de novas. Date de alta de balde e recibirás unha selección dos nosos artigos para saberes o que acontece. REXÍSTRATE

“Cómpre actuar nun dos ámbitos onde a situación de exclusión das nosas linguas é máis evidente e que, ao tempo, é unha das ofertas de lecer máis empregadas pola cidadanía en xeral e a mocidade e infancia e particular”