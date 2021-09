Varias aeroliñas impiden voar co certificado Covid en galego

Persoas usuarias do aeroporto de Santiago de Compostela denunciaron que algunhas aeroliñas lles prohibiron viaxar a diferentes destinos internacionais ao non aceptar os seus certificados do test de antíxenos da Covid-19 realizado en farmacia por estar en galego.

As denuncias chegaron ao BNG, que esta terza feira 31 de agosto rexistrou varias iniciativas no Parlamento galego.

Nestas insta á Xunta a explicar "que accións vai levar a cabo para facer fronte á vulneración dos dereitos lingüísticos das viaxeiras galegas que se están a producir por parte dalgunhas compañías aéreas" no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago.

Prexuízos á poboación

A portavoz parlamentaria de Cultura e Lingua do Bloque, Mercedes Queixas, denunciou que, alén do “grave prexuízo” que isto representa para as persoas afectadas “dificultando a súa reincorporación ás súas obrigas laborais ou aos seus estudos”, estes feitos supoñen tamén unha vulneración “dos dereitos lingüísticos como galegas e galegos nun aeroporto internacional como é o Rosalía de Castro”.

Nas iniciativas, o Bloque tamén pregunta á Xunta que accións ten previstas para “conseguir o recoñecemento do galego a nivel internacional e garantir o dereito das persoas galegofalantes a usaren a súa lingua propia”.

Aliás, a deputada Mercedes Queixas tamén demanda saber se o Executivo galego estabeleceu contacto coas persoas afectadas e que xestións realizou para axudalas.

Igualmente, preguntase se xa contactou tamén coas compañías aéreas que impediron o embarque das viaxeiras galegas con certificado de tests de antíxenos na lingua propia.