'A guerrilla galega ao descuberto'

Actrices da resistencia: mulleres na guerrilla antifranquista

Para moitas mulleres comprometidas no seo da Federación de Guerrillas de León-Galiza de 1942 a 1946 e da II Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia-León de 1947 a 1951, no territorio de Ourense, do Bierzo e da Cabreira, resultou difícil testemuñar o seu pasado compromiso, polas particularidades da súa acción e da maneira en que foi e aínda é cualificada (ou algunhas veces descualificada): dificultades de transmisión memorial que renovan así mesmo o peso das palabras no presente.