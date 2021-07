Miles de persoas enchen as prazas da Galiza para exixir xustiza para Samuel

A resposta da cidadanía á convocatoria de manifestacións e protestas na honra do mozo de 24 anos asasinado na Coruña a pasada fin de semana foi masiva. A coruñesa praza de María Pita estivo ateigada de xente, mais tamén outras localidades concentraron centos de persoas en repulsa polo crime, pois en plena axenda do Orgullo non se descarta a motivación homófoba.