BNG e Goberno español reuniranse en 15 días nunha comisión de seguimento sobre o acordo

BNG e Goberno español reuniranse nun prazo de 15 días nunha comisión de seguimento do acordo asinado a pasada sexta feira para investir Pedro Sánchez, unha xuntanza coa fin de "calendarizar" o cumprimento dos compromisos.

Diso informou en rolda de prensa a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, e o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, quen avisaron de que estarán "atentos" a que se cumpre co acordado.

Neste sentido, Rego explica que todos os temas a tratar son "importantes", mais os dous "urxentísimos" pasan pola crise industrial galega e a necesidade dun estatuto para as empresas electrointensivas, así como unha transición enerxética para as plantas de carbón das Pontes e Cerceda.

Ademais, no prazo de tres meses debe convocarse a Comisión Mixta de Transferencias entre os executivos galego e español para avanzar no traspaso a Galicia de diferentes competencias pendentes.

“Un antes e un despois”

Para Rego este acordo é "un antes e despois do tratamento a Galiza", após catro anos "ausente" pois agora "Galiza está", "conta" e "os seus problemas forman parte do debate político" e "as solucións son colocadas sobre a mesa". "O que estableceu esa diferenza foi o BNG", dixo.

"O BNG está sendo quen de condicionar o programa e a acción en relación co noso país", afirma. Algo que se fai "cun deputado", de xeito que a representación "non ten nada que ver co número" senón con ser "unha forza nitidamente galega como é o BNG".

A este respecto, lembrou que o acordo inclúe medidas como a transferencia de texto e descontos na AP-9, a atención á infraestrutura ferroviaria e o financiamento da lei da dependencia, entre outros.

Pola súa banda, Ana Pontón fixo un balance do papel que xogou o Bloque na investidura para ser "peza clave" e "situar de novo Galiza no mapa político do Estado". "Imos a Madrid non para obedecer, senón para defender os intereses dos galegos", afirmou. Pontón criticou a “perrencha" de Feixoo porque hai un acordo que "é positivo para Galiza" e que lle “deixa en evidencia”, sinalando que Feixoo é “irrelevante”.

Néstor Rego expuxo que o Bloque era "capaz de desbloquear" algúns dos "principais problemas graves" da Galiza, "o que non pasou con 10 anos de Núñez Feijóo á fronte da Xunta".