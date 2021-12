O Apalpador entrega 10.000 sinaturas en defensa do galego

A figura central do Nadal, o Apalpador, entregou na Delegación do Goberno español na Coruña as 10.000 sinaturas recollidas pola Mesa pola Normalización Lingüística a prol da igualdade do galego na Lei do audiovisual. As persoas asinantes reclaman que se respecte o acordado no Parlamento.