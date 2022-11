As candidaturas en Israel a favor de rematar co apartheid carecen de opcións electorais

6,5 millóns de persoas están chamadas hoxe a elixir a Knesset, o órgano lexislativo de Israel. Porén, son moitas menos das que residen no territorio, por mor da supresión masiva dos dereitos de cidadanía de palestinas e palestinos a mans de Tel Aviv.

As últimas enquisas publicadas antes dos comicios por un conxunto de medios israelís reflicten unha alta posibilidade dun empate técnico, pois os partidos dispostos a alzar Benjamin Netanyahu unha vez máis como primeiro ministro non superarían 60 asentos, a un da maioría absoluta.

Outro tanto acontece coas formacións que impulsaron o Executivo que dirixe Yair Lapid, que incluso contando cos apoios da alianza progresista palestina Hadash-Taal -que non apoia ningún dos dous bloques- non superaría esa cifra.

Así e todo, o conservador Netanyahu podería superar 30% e ver incrementada a representación do seu partido, o conservador Likud, a pesar dos tres xuízos por fraude, abuso de poder e subornos que están en marcha. Porén, para formar Goberno, precisaría das forzas ultraortodoxas e dos partidos de extrema dereita (como Shas, Yisrael Beitenu ou o Partido Relixioso Sionista).

Aínda que finalmente haxa un acordo de Goberno, a inestabilidade case permanente da política israelí, coas quintas eleccións en tres anos e medio e até trece forzas na Knesset, dificulta que estas eleccións conduzan a un gabinete capaz de aguantar os catro anos de lexislatura, algo que non acontece desde 2003.

A outra formación en ascenso segundo os traballos demoscópicos é a liberal Yesh Atid, do actual primeiro ministro en funcións Lapid, que podería alcanzar 24% dos sufraxios, case que duplicando os seus votos de 2021. Lapid, que encabeza o Goberno desde o 1 de xullo tras romperse o acordo que mantiña como primeiro ministro a Naftalí Bennett -do partido Yamina, conservadores mais enfrontados a Netanyahu- lanzou nestes meses unha ofensiva militar contra Gaza e Cisxordania, en Palestina, e asinou un acordo sobre as fronteiras marítimas no Líbano para desbloquear a explotación de gas natural e petróleo.

A agresión militar respondería a un intento de impulsar a súa candidatura, recoñeceu a

prensa local.

Con todo, e a pesar da caída en intención de voto de Yamina -xa sen Bennett como candidato-, a suba prevista pola coalición Unidade Nacional podería darlle algunha oportunidade de manterse no posto.

No campo das formacións israelís abertas a un proceso de paz (Partido Laborista) ou a solución dos dous Estados (Meretz), ficarían no 5% cada unha.

Candidaturas palestinas

Malia os bos resultados da Lista Conxunta cando reunía até cinco agrupacións pro palestinas -agás unha, o resto progresistas- o que lles permitiu obter até 15 representantes nas eleccións de 2020 após converterse en terceira forza en 2015, a saída da conservadora Lista Unida Árabe en 2021 fíxolles perder conxuntamente un terzo dos escanos.

Agora, é o partido panarabista Balad o que optou por presentarse en solitario. Esta división e as a continuidade das agresións sobre Palestina provocarán, segundo medios árabes, unha caída na participación dos palestinos con dereito a voto; deste 20% do censo apenas 40% declarou que irá ás urnas.

A privación de voto da poboación palestina

A privación do voto forma parte do “cruel sistema de opresión e dominación” que impón Israel, denuncia Amnistía Internacional.

Este sistema equivale ao apartheid e constitúe un crime de lesa humanidade contra a poboación palestina, que padece “confiscacións masivas de terras e propiedades, homicidios ilexítimos, traslados forzosos, restricións á cidadanía ou negación da nacionalidade”, conclúe a entidade.